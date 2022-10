Cuma akşamı Bartın'da meydana gelen maden kazası sonrası tüm Türkiye seferber oldu. Kazazedelerin sadece aileleri değil, mesai arkadaşları da maden sahasına koştu. Kendisi de aynı madende çalışan Muhammed Başol, kazayı öğrenir öğrenmez soluğu olay yerinde aldı. Arama kurtarma çalışmalarına bizzat katılan Başol, yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı.

Muhammed Başol, kazanın olduğu sırada balkonunda oturmuş, ekmeğini kazandığı maden ocağını seyrediyordu. Telefonu çaldı. Acı haberi alır almaz, arkadaşlarının yanına koştu. Saatler süren, arama kurtarma çalışmalarına yardım etti.

"Hepsinin düşündüğü ekmek parası"

Evli ve 4 yaşında bir oğlu olan Başol, Amasra müessesesinde 7 yıldır çalışıyor. Mesai arkadaşlarının kurtarılması adına insanüstü bir gayret sarf edildiğini belirten Başol, şunları anlattı;

Bir çoğu yeni evlenen veya evlenme hazırlığında olan gencecik arkadaşlarımız, bir çoğu evlenmiş, yuvasını kurmuş, çocuğunu askere göndermiş, arkadaşlarımız, ama görün ki 40 yaşında da olsa, 20 yaşında da olsa madene girdiği zaman kömür karası… hepsinin düşündüğü ekmek parası.

Çok şükür 24 saat içinde her birine, her arkadaşımıza ulaşıldı. Hepsine iyi veya bir şekilde ulaşıldı. Ailelerine teslim edildi. Onların hepsi isterdi ki, hepsi güle oynaya kavuşmak isterdi ama takdir. Biz iman ediyoruz, biz biliyoruz ki her şey Allah’tan.”

Vardiya çavuşlarımız hep şunu söylediler. Önce sen, önce insan, önce iş güvenliği. Eelbette iş kömür, kömür muhakkak çıkacak. Sonuçta biz emeğimizin karşılığını, biz kömürden alıyoruz. Biz burada her yıl, her ay, belki de her hafta bazen imkanlar dahilinde eğitimler görüyoruz.

Arama kurtarma çalışmasına katılan, ama işçi ama arama kurtarma ekibi, bunların bir çoğu belki böyle çok güçlü dirayetli arkadaşlarımız olduğu gibi eminim ki içimizde normal bir hayatta kan göremeyecek, ne bileyim yaralı görmeyecek ya da daha uç noktada şehit arkadaşlarımızı görmeye dayanamayacak bireyler vardı aramızda belki ama o esnada rabbim güç veriyor. Belkide tek başınıza kaldıramayacağınız yükü o anda bir hamlede kaldırıyorsunuz.”

Haber: Dilruba Amil

Kamera: Ahmet Bağış

Kurgu: Melda Dönü İbiş