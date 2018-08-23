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Kurbanlar kesilip her eve eşit dağıtılıyor

Bingöl'ün Garip Köyü'nde, yıllardır süren gelenekle köy meydanında kesilen kurbanların eti "kurban kesen kesmeyen, zengin, fakir" ayrımı yapılmadan her eve eşit dağıtılıyor.

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Kurbanlar kesilip her eve eşit dağıtılıyor

Merkeze bağlı Garip Köyü'nde bayramda, sabah namazının ardından köy meydanına getirilen kurbanlar, kasaplar tarafından kesiliyor, parçalanan etleri tartıda eşit şekilde pay edilerek poşetleniyor. Daha sonra da köyün bütün evlerine etler veriliyor.

Köyde birlik ve beraberliğin sağlanması, her eve kurban eti girmesi amacıyla başlatılan gelenekle güzel bir dayanışma örneği sergileniyor.

Köy muhtarı Lütfü Karınçu, kurban bereketinin her eve ulaşması için herkesin köy meydanında kurbanını kestiğini söyledi.

"Eşit bir şekilde poşetleyip ev ev dağıtıyoruz"

10 yıldır kurbanların köy meydanında kesildiğini anlatan Karınçu, şöyle konuştu:

"Kurbanı olsun olmasın herkese eşit bir şekilde her eve dağıtımını yapıyoruz. Zengin fakir ayrımı gözetmeden her eve et veriyoruz. Kurbanlarımızı bir arada kesiyoruz, eşit bir şekilde poşetleyip ev ev dağıtıyoruz. Herkes bu uygulamadan memnun, bütün köylüler birbirlerine yardımcı oluyor."

Her eve kurban eti giren köyde, köylüler arasında kaynaşmanın sağlandığını aktaran Karınçu, bütün İslam aleminin bayramını kutladı.

Her eve 8 kilogram kurban eti

Köylülerden Sıddık Kartari de, kesilen kurbanların etlerini önce tarttıklarını sonra yine tartıyla eşit paylara ayırdıklarını söyledi.

Bu sene her aileye 8 kilogram kurban eti pay ettiklerini anlatan Kartari, "Etlerimizi parçalara ayırıyoruz. Köyün hanesine bölüyoruz, poşetleyip hane sahiplerine veriyoruz. Böylece bütün köy halkı kurban etinden faydalanmış oluyor" dedi.

Selahattin Arat ise, bütün köylülerin faydalanması için böyle bir uygulama yaptıklarını ifade etti.

Kaynak: AA 

Etiketler: kurban eti, kurban bayramı, gelenek, garip köyü, Bingöl
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