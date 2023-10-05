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Yaşam
AA-İHA 05.10.2023 16:47

Kum zambaklarını koparana 244 bin 315 TL ceza

Mersin'in Erdemli ilçesi sahilindeki kum zambakları, kreş öğrencileri ve belediye ekipleri tarafından konulan uyarı levhaları ve şeritlerle korunuyor. Çocuklar, kum zambaklarını koparmanın cezasının 244 bin 315 TL olduğunu belirterek herkesin korumasını istedi.

Kum zambaklarını koparana 244 bin 315 TL ceza

Talat Göktepe Tabiat Parkı Sahili'nde bulunan kum zambaklarının korunması için Şehit Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Kreşi öğrencileri ile belediye ekipleri bir araya geldi.

Bu yıl 244 bin 315 TL koparma cezası olan zambaklara ise çocuklar dikkat çekti.

Çocuklar ile ekipler, sahilde çiçek açan kum zambaklarının etrafına şerit çekti, çevresine de uyarı levhaları dikti.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Mersin'in iklimi, denizi, doğası ve endemik bitkileriyle mükemmel konuma sahip olduğunu ifade etti.

Kum zambaklarını kreş öğrencileriyle koruma altına aldıklarını kaydeden Tollu, "Akdeniz'de caretta carettalar sahile çıkıyorsa ve sahilde nesli tükenmek üzere olan kum zambakları açıyorsa, gelecek nesil ve çevre adına umut var demektir" ifadesini kullandı.

 

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