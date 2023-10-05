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Yaşam
AA 05.10.2023 12:29

Köylülerin bulduğu vaşak yavrusu koruma altına alındı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde odun toplamak için gittiği ormanda bir köylünün peşine vaşak yavrusu takıldı. 2 gün boyunca beslenen vaşak yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şubesi ekiplerince koruma altına alındı.

Küplüce köyünde yaşayan Birol Doğan, odun toplamak için gittiği ormanda kedi zannettiği vaşak yavrusuyla karşılaştı. Annesi öldüğü tahmin edilen vaşak, Doğan'ın peşinden ayrılmayarak köye kadar gitti.

Doğan'ın 71 yaşındaki annesi Hacer Doğan, fotoğrafını çekerek İstanbul'da yaşayan oğluna gönderdiği hayvanın vaşak olduğunu öğrenince 2 gün boyunca süt ve tavuk etiyle besledi.

Bilgi verilmesi üzerine köye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şubesi ekipleri, vaşağı koruma altına aldı.

Odun toplamak için gittiği ormanda buldu

Birol Doğan, ilk başta kedi zannettiği vaşağı odun toplamak için gittiği ormanda bulduğunu söyledi.

Vaşağın peşine takılarak köye geldiğini belirten Doğan, "Ormandan gelirken peşime takıldı. Eve getirdim ve annemle burada baktık" dedi.

Doğan, daha önce hiç görmediği vaşak yavrusunun çok sevimli olduğunu ifade etti.

"Ayrılacak olmaktan dolayı çok üzülüyorum"

Hacer Doğan ise oğlunun ormanda bulduğu vaşağa adeta çocuk gibi baktığını söyledi.

Daha önce hiç vaşak görmediğini belirten Doğan, "Sırtı aynı aslana benziyor. İlk gördüğümde çok şaşırdım ve bırakmadım. 2 gün boyunca süt ve tavukla besledim" dedi.

Vaşağı çok sevdiğini anlatan Doğan, "Çok sevdim, öptüm onu. Ayrılacak olmaktan dolayı çok üzülüyorum" diye konuştu.

Cep telefonu kamerasıyla kaydettiler

Köydeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla vaşağı kayıt altına aldıkları anda, "Sırtına bak kedi değil, aslan gibi. Aslan mı acaba? Ne güzel, ağzı nerede, annesi nerede acaba? Gel pisi pisi" şeklindeki diyalogları gülümsetti.

Vaşağın bir süre rehabilite merkezinde koruma altında tutulacağı, daha sonra doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

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