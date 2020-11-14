Tandırlar yakılıyor, hazırlanan hamur zahmetle açılarak pişiriliyor. Köylerde kışlık ekmek hazırlama telaşı var.

Bugünlerde tandırlar hiç sönmüyor. Genç yaşlı bütün kadınlar görev üstleniyor.

"Genelde hamur bize gençlere kalıyor. Gençler yapıyor. Annelerimiz de pişirme şeyi onlara kalıyor onlar pişiriyorlar. Saat 6'da 6 buçukta kalkıyoruz. Hamuru 1,5 saatte yoğuruyoruz. 2-3 saat bekletiyoruz."

Evde binbir zahmetle hazırlanan hamur pişirilmek üzere leğenlere koyularak tandır evine taşınıyor. İmece usulü her gün bir evde toplanan kadınlar o hane için kışlık ekmekleri pişiriyor.

"Geliyoruz, bir yerde toplanıyoruz birbirimize yardım ediyoruz. Ekmek pişiriyoruz. Diyoruz hani kıştır ya kimse kimseye şey olmasın muhtaç olmasın diye birbirimize hep yardım ediyoruz."

Ekmeklerin pişirildiği tandır evleri zaman zaman türkülerle de şenleniyor. Ekmekler kış boyu sofralarda yerini almak üzere hazır hale geliyor.

Haber: Burak Dündar

Kamera/Drone: Faruk Yağız