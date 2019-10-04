Iğdır'da bir araya gelen üniversiteli gençler, gönüllü projeye destek veren kuaförler eşliğinde köy okullarını gezerek erkekleri tıraş ediyor, kız çocuklarının da saç bakımlarını yapıyor.

Iğdır Gençlik Merkezi Müdürlüğünce hayata geçirilen "Tıraşsız Köy Çocuğu Kalmasın" projesi kapsamında bir araya gelen üniversite öğrencileri, köy okullarını gezerek öğrencilerle buluşuyor.

Gönüllü projeye katılan kuaförler eşliğinde erkek çocuklarının saç tıraşını, kız çocuklarına da saç bakımını yapan gençler, gittikleri köylerde okulların kırtasiye malzemesi eksiklerini de gideriyor.

Gençlik lideri Nedim Akkuş, merkez olarak sürekli köy çocuklarına yönelik projeler geliştirdiklerini ve köy köy gezerek çocuklara ulaştıklarını söyledi.

Katılımcıların gönüllülerden oluştuğunu ifade eden Akkuş, şöyle konuştu:

"Gönüllü gençlerimizle oturduk ve 'köy çocuklarına yönelik neler yapabiliriz' diye düşündük. Üniversite öğrencilerinin fikirleriyle böyle bir proje ortaya çıktı. Bu kapsamda geliştirdiğimiz 'Tıraşsız Köy Çocuğu Kalmasın' projesiyle gönüllü gençlerimizle birlikte köy köy dolaşarak çocukları tıraş ediyoruz, kız çocuklarının da saç bakımlarını yapıyoruz."

"Tıraşsız köy çocuğu kalmayana kadar devam edeceğiz"

Nedim Akkuş, projeyle köydeki çocukların üzerinde kalıcı bir iz bırakmayı amaçladıklarını belirterek, gittikleri köylerde çocukların kendilerini görünce büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Köy çocuklarına yönelik projelerini sürdüreceklerini anlatan Akkuş, "Projemize ilk etapta Karaçomak köyünde başladık, haftada bir, iki haftada bir köy köy dolaşarak bu projeyi sürdüreceğiz. Özellikle şehir merkezine uzak, ulaşımı zor olan köylere öncelik vermek istiyoruz. Okul süresi boyunca tıraşsız köy çocuğu kalmayana kadar devam edeceğiz" dedi.

"Onları görünce mutlu oluyoruz"

Gönüllülerden üniversite öğrencisi Ezgi Tunç ise köy çocukları için projeye destek verdiklerini anlattı.

Projeyi devam ettireceklerine belirtenTunç, "Onların gözlerindeki mutluluk ve sevinç bizlere gurur veriyor ve bizlere iyi şeyler katıyor. Biz de bunu görünce mutlu oluyoruz, bu mutluluğu tekrar tekrar yaşamak istiyoruz" dedi.

Proje gönüllüsü kuaförlerden Yasemin Karakuş da köylerde böylesi etkinliklerin yapılmasının önemini vurgulayarak, "Bu projeyi çok güzel ve gerekli görüyorum. Bütün meslektaşlarıma da böylesi projelere destek vermelerini öneriyorum. Bu manada çocukların mutlu olduğunu görünce biz de mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA