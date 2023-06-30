Koruyucu aile modeliyle 9 binden fazla çocuk sıcak yuvaya kavuştu

Bir çocuğun hayatını, geleceğini değiştirmek mümkün mü? İstendiğinde; emek ve sevgi verildiğinde, bu sorunun cevabı “evet” oluyor. Bunu da en iyi, koruyucu aileler biliyor...

Koruyucu Aile Günü'nde sistemin detaylarına yakından baktık. Koruyucu aile çalışması son yıllarda büyük ivme kazandı. Öyle ki her geçen gün daha fazla insan koruyucu aile olmak için başvuru yapıyor. Bu sayede yetiştirme yurdunda yaşayan binlerce çocuk sıcak bir yuvaya kavuşuyor.

Özellikle 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, günde 3 olan koruyucu aile başvuru sayısı binlere çıktı... Bu yıl ise koruyucu aile olmak için yapılan başvuru sayısı 145 bini aştı.

Koruyucu aile nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, sosyal hizmet modellerinden "koruyucu ailelik" ile çocukların aile ortamında sağlıklı gelişmeleri amaçlanıyor.

Bu modelle, korunma ihtiyacı olan çocuklardan çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları sağlanamayanların eğitim, bakım ve yetiştirilmesi sorumluluğunu devletle paylaşan koruyucu aileler, çocukların aile ortamında hayata hazırlanmasına yardımcı oluyor.

2002 yılında sayı 515'ti

İlk uygulama örnekleri 1961 yılında başlayan koruyucu aile hizmeti, 19 Aralık 2012'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi" ile daha etkin hale geldi.

Koruyucu aile modeli kapsamında 2002 yılında 515 çocuk koruyucu aile yanındayken, 2023 Haziran ayı itibarıyla bu sayı 9 bin 213'e çıktı.

Koruyucu aile olmak için neler gerekiyor?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, sürekli Türkiye'de ikamet eden, 25-65 yaş aralığında, en az ilkokul mezunu, düzenli gelire sahip, çocuğun öz anne babası ya da vasisi olmayan kişiler koruyucu aile başvurusunda bulunabiliyor.

Koruyucu ailelikte özellikle çocuğun yakın çevresinde olan akrabalar, komşular ya da aile dostları tercih ediliyor.

Koruyucu aile olmak isteyen evli, bekar, çocuklu veya çocuksuz herkes e-Devlet ve ikamet edilen ilde bulunan il müdürlüklerine müracaat edilebiliyor. Bu hizmete eşlerin birlikte başvurması gerekiyor.

Bu hizmetten yararlanmak isteyenler, başvuru için gerekli belge ve bilgilere Bakanlığın sitesinden ulaşabilir.

Hoşgörülü, sabırlı, esneklik gösterebilen, güvenli ve şefkatli bir ortam sağlayabilen, sevgisi ile bir çocuğun hayatında fark yaratmak isteyen ve mevzuatta belirtilen şartları taşıyan herkes koruyucu aile olabilir.

Devlet, koruyucu ailelere ve yerleştirilen çocuğa olanaklar sağlıyor

Devlet, koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk ve aile için birçok alanda destek olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, koruyucu ailelere baktıkları her çocuk adına, çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilme harcamaları için aylık ücret ödeniyor.

Özel zorlukları veya ihtiyaçları bulunan ya da engelli çocuklar için aylık bakım ücreti yüzde 50 artırılarak uygulanıyor.

Koruyucu ailelerden, eşine veya bir yakınına bağlı olmaksızın emekliliğine esas sosyal güvencesi olmayan eşlerden birinin bir asgari ücret tutarı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında isteğe bağlı sigortasını yaptırması ve ödeme belgesinin ibrazı halinde primlerin aylık ödemelere ilave edilerek karşılanması sağlanıyor.

Koruyucu aileyle ilgili daha fazla bilgiye Bakanlığın sitesinden ulaşabilirsiniz

Ailelere birçok konuda eğitim veriliyor

Koruyucu aileler, korunmaya ihtiyacı olan çocukların kendine özel ve farklı gereksinimlerini anlayarak, onlarla iletişimlerini daha sağlıklı hale getirmek ve çocukların hizmetten daha iyi şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla koruyucu aile eğitimleri yoluyla destekleniyor.

Koruyucu ailelere, "Temel Anne-Baba Eğitimi", "Çocuk Gelişimi, İletişim, Ergenlik, Güçlendirme ve Stresle Başa Çıkma, Bağlanma ve Gelişim, Travma ve İyileşme" gibi birçok konuda eğitim veriliyor.

İl müdürlüklerince koruyucu ailelere ve çocuklara yönelik hizmetin etkin yürütülebilmesi için psiko-sosyal destek çalışmaları yapılıyor.

Çocuklar koruyucu aile yanına yerleştirildikten sonra ilk bir yılda her ay, ikinci yıldan itibaren ise 3 ayda bir yerinde ziyaret edilerek takip altında tutuluyor. İzlemelerde, çocukların psiko-sosyal gelişimleri, eğitime devam durumları değerlendiriliyor.

Grafik: Ayhan Akgün