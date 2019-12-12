Koruma altındaki Akdeniz foku Kaş'ta görüldü12 Aralık 2019 Perşembe 10:16 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 11:05
Dünyada nesli tükenmekte olan Akdeniz foku, Antalya’nın Kaş ilçesinde görüldü. Bir anda ortaya çıkan ve denizde birkaç tur atan Akdeniz foku, kısa süreliliğine görüntülendi.
Antalya Kaş Marina’da gezen vatandaşlar, yatların arasında Akdeniz foku gördü.
Yaklaşık 200-250 kilo ağırlığındaki, 130-150 cm boyundaki Akdeniz foku, teknelerin ve teknelerin bağlandığı köprünün altından geçerek, çok hızlı iki tur attı. İkinci turun sonunda, bir tekneden atılan balığı ağzına alarak kayboldu.
Akdeniz fokunu kısa süreliğine görüntüleyen küratör Özer Ulukaya, o anları şöyle anlattı:
"Akdeniz fokunu daha önce 30 Ekim’de Kaş Setur Marina’da görmüştüm. Zannediyorum aynı Akdeniz foku. Çok hızlı hareket ediyordu. Bir balığın peşinden koşuyordu sanki. Balık kovalayarak marinaya geliyor. Her iki seferde de aniden kayboluyor. Bu kez bir arkadaşın tekneden attığı balığı alarak kayboldu."
Dünyada 750 kadar Akdeniz fokunun yaşadığı tahmin ediliyor. Akdeniz kıyılarında sadece Türkiye ve Yunanistan kıyılarında görülüyor.
Haber: Ahmet Acar