Antalya Kaş Marina’da gezen vatandaşlar, yatların arasında Akdeniz foku gördü.

Yaklaşık 200-250 kilo ağırlığındaki, 130-150 cm boyundaki Akdeniz foku, teknelerin ve teknelerin bağlandığı köprünün altından geçerek, çok hızlı iki tur attı. İkinci turun sonunda, bir tekneden atılan balığı ağzına alarak kayboldu.

Akdeniz fokunu kısa süreliğine görüntüleyen küratör Özer Ulukaya, o anları şöyle anlattı:

"Akdeniz fokunu daha önce 30 Ekim’de Kaş Setur Marina’da görmüştüm. Zannediyorum aynı Akdeniz foku. Çok hızlı hareket ediyordu. Bir balığın peşinden koşuyordu sanki. Balık kovalayarak marinaya geliyor. Her iki seferde de aniden kayboluyor. Bu kez bir arkadaşın tekneden attığı balığı alarak kayboldu."

Dünyada 750 kadar Akdeniz fokunun yaşadığı tahmin ediliyor. Akdeniz kıyılarında sadece Türkiye ve Yunanistan kıyılarında görülüyor.

Haber: Ahmet Acar