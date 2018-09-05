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Koruma altına alınan 3 yavru sincap şırıngayla besleniyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kereste fabrikasının işlemek için aldığı ağacın kavuğunda bulunan 3 sincap yavrusunu, veteriner hekimler biberonla besliyor.

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Koruma altına alınan 3 yavru sincap şırıngayla besleniyor

Tokat Erbaa Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir kereste fabrikası, Amasya Taşova'da kavak ağacı satın aldı.

Kesilerek Erbaa'ya götürülen kavak ağacının kütüklerinden ses geldiğini duyan işçiler, kütükteki kovukta 3 sincap yavrusu buldu.

İşletme sahibi, yavru sincapları Erbaa Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Yavru sincaplar burada Hayvan Sağlığı Birimi'ndeki veteriner hekimler tarafından korumaya alınarak, şırıngayla beslendi.

Veteriner Hekim Akif Yılmaz, yavru sincapların birinin ayağında ufak bir yara olduğunu, genel durumlarının iyi olduğunu, bakım ve beslenmesini yaptıklarını, kendi kendilerine beslenmeye başladıklarında doğaya bırakacaklarını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: yavru, Tokat, sincap, erbaa, beslenme
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