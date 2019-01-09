Yaşam

Konya'da alzheimer hastalarına özel hizmet

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:19 - Son Güncelleme 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:37

Konya'da alzheimer hastaları için kurulan Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi, hastaların tüm ihtiyaçlarını uzman bir ekiple karşılıyor.

Alzheimer, çağın önemli hastalıklarının başında geliyor. Dünyadaki yaşlı nüfusu ile beraber hasta sayısı da giderek artıyor. Konya'da bulunan Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi ise bu soruna uzman bir ekiple yaklaşıyor. Türkiye Alzheimer Derneği, Karatay Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesinin iş birliğindeki tesis, "unutanları unutmamayı" amaçlıyor. Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Figen Güney, hastalığın 65 yaşından sonra yüzde 10 oranında görülürken, 85 yaşından sonra yüzde 50 oranında görüldüğünü söyledi. Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezinin Müdürü Ayşe Ülker ise, hasta bakım elemanları, hemşireler, temizlik elemanları, sosyal hizmet uzmanları ve psikolog eşliğinde hizmet yürüttüklerini anlattı. Merkezde, hastalığın ilerlememesi için gayret gösteriliyor. Aynı zamanda hasta yakınları da ilgiden memnun. Kaynak: TRT Haber Etiketler: Konya Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi Alzheimer

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