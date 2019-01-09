Babalar ve baba adayları, çocuklarının yetişme sürecinde en doğru yaklaşımı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezinde açılan "En Baba Atölye"de öğreniyor.

Babalık kursunda 3 farklı program uygulanıyor. Programlarda, babalık psikolojisi ile zor durumlarla başa çıkabilmenin sağlanması amaçlanıyor. "Mutfakta Erkek Var" babalık atölyesinin bir başka aşamasını oluşturuyor.

Atölyeye farklı meslek gruplarından erkekler ilgi gösteriyor. Sakarya'da bulunan yabancı öğrenciler de derslere katılıyor.

9 hafta devam eden atölye, küçük tamirat işleri kursuyla tamamlanıyor.

Haber: Mehmet Karakaş