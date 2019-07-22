Soner, Hüseyin-Yeter Aras çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü. Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşıyor. 27 yaşındaki Soner, 11 yıl önce iki kolunu da tarım aletine kaptırdı.

Geçen yıl bir kafede otururken tekvando antrenörü Halil Koçak'ın dikkatini çekti. Koçak, Soner'in kolları olmamasına rağmen kendi işlerini halledebilmesinden etkilendi ve onu öğrencilerini çalıştırdığı salona davet etti.

Hedefi Avrupa Şampiyonası'nda derece yapmak

Tekvandoyu seven ve sonrasında antrenmanlara başlayan Aras, 2019 yılında Paralimpik Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

"Zor anlar yaşadım. Hayata tutunmak bir şeylerle uğraşmak istedim ve başardım birçok şeyi. Allah nasip kısmet ederse, İtalya’da Avrupa Şampiyonası var. Orada derece yapmak hedefim."

Salona gelen öğrenciler de Aras'a her konuda destek oluyor.

Haber: Dursun Ekrem Er