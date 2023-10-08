Klasik araç tutkunları Düzce'de bir araya geldi

"Düzce Mercedes Grubu"nun düzenlediği etkinlikte İstanbul, Sakarya ve Bolu'dan gelen klasik araç sevenler Gölyaka Kapalı Pazaryeri'nde buluştu.

1954'den günümüze 100'e yakın aracın bulunduğu organizasyonun ardından otomobillerle ilçe turu yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Grup üyelerinden İbrahim Doğru, gazetecilere, etkinliği tanışma ve kaynaşma amacıyla düzenlediklerini belirterek, "Diğer bir amacımız da Düzce'nin tanıtımına katkıda bulunmak" ifadesini kullandı.

Doğru, bu yıl ilkini düzenledikleri organizasyonu ilerleyen dönemlerde festival havasında geleneksel hale getirmek istediklerini sözlerine ekledi.