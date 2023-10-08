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Yaşam
AA 08.10.2023 13:24

Çankırı'yı "vargit" çiçekleri süslemeye başladı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde yaylalar "vargit" çiçekleriyle bezendi. Vargit ismi yaygın olarak kullanılan mor çiçekler, kışın yaklaştığının habercisi olarak da anılıyor.

Çankırı'yı "vargit" çiçekleri süslemeye başladı

İlçeye yaklaşık 15 kilometrelik mesafedeki Yapraklı Yaylası'nda yayılış gösteren, bilimsel adı "Colchicum speciosum" olan taç yapraklı vargitler sonbaharla birlikte çiçek attı.

Yörede "güz çiğdemi" olarak da bilinen, açtığı zaman dilimi yaylacıların dönüş zamanına denk geldiği için vargit ismi yaygın olarak kullanılan mor çiçekler, kışın yaklaştığının habercisi olarak da anılıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sonbahar güneşiyle birlikte vargitlerin moru, doğadaki yeşil ve sarı renklerle birlikte doyumsuz seyirlik sunuyor.

Sergilediği güzelliğe rağmen vargit çiçeklerinin bütün olarak zehirli olduğu biliniyor.

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