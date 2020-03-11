Haber Giriş: Kaynak: AA
Kızkalesi'nde gün doğumu
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan ve binlerce yıllık tarihiyle ilgi çeken Kızkalesi'nde, güneşin doğuşu görenleri hayran bırakıyor.
Sahip olduğu 321 kilometrelik sahil şeridiyle öne çıkan ve kentin simgesi haline gelen Doğu Akdeniz'in incisi Kızkalesi, kıyıdan 200 metre uzaklıktaki küçük bir adacık üzerinde yer alıyor.
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin en önemli kültür varlıkları arasında gösterilen kale, mistik hikayesi ve tarihi yapısıyla dikkat çekiyor. Akdeniz'in mavi sularında güneşin doğuşuyla birlikte görsel şölen sunan tarihi kale, ziyaretçilerini etkiliyor.
[Fotoğraf: AA]
Sabahın erken saatlerindeki eşsiz güzelliğiyle görenleri hayran bırakan Kızkalesi, fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanları arasında yer alıyor.
[Fotoğraf: AA]
Binlerce yıllık tarihiyle ilgi çeken kale, yeni sezonda yerli ve yabancı turistlerin ziyaretini bekliyor.
Etiketler: mersin erdemli kızkalesi gün doğumuSon Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 08:41
Son Haberler
- 08:59
- 08:05
- 07:46
- 06:43
- 06:28
Sıradaki Haber
Bedensel engelli Kevser'in hayali Palandöken'de gerçek oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz