Palandöken ilçesindeki evlerinin penceresinden Palandöken Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü yapıldığını gören doğuştan ayaklarını kullanamayan Kevser Çeliker, merakını gidermek için internette yaptığı araştırma sonucu yamaç paraşütü pilotları Yusuf Okuyucu ile Enes Çiğdem'den oluşan ekibe sosyal medyadan ulaştı.

Havaların güzel olduğu bir gün ailesinin de yardımıyla gittiği Palandöken'de görevlilerin sırtında taşıdığı Çeliker, uçuş alanının bulunduğu 3200 rakımlı Ejder Zirvesi'ne ulaştı.

Gerekli tedbirlerin alınması ile pilot Yusuf Okuyucu ile uçuşa geçen Çeliker, evlerinin penceresinde kurduğu "yamaç paraşütü" hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Çeliker, metrelerce yükseklikte karla kaplı Palandöken Dağı ve Erzurum'un doyumsuz güzelliklerini kuş bakışı seyretmenin keyfini çıkardı.

Sorunsuz iniş gerçekleştiren pilot Okuyucu'nun aksiyon kamerasıyla kaydettiği uçuşta, yaşadığı heyecanı ve duygularını ifade etti.

Yamaç paraşütü pilotu Okuyucu yaptığı açıklamada, Çeliker'in engelinin uçuş için hiçbir şekilde sorun teşkil etmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz engelli insanları uçurduğumuzda mutlu oluyoruz. Bu insanlarımızın engelleri aşması, hayata tutunmaları bizi mutlu ve onore ediyor. Onların hayatında bir değişiklik yapılması ve anlarının bir parçası olmak bize mutluluk veriyor. Kevser hanım, evinin penceresinden bizi izlediğini ve orada olmak için hayal kurduğunu söylemişti. Biz de bu hayali gerçekleştirip Erzurum'u ayaklarının altına serdik."