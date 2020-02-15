Bitlis'in Güroymak ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Budaklı köyünde kışın ahırlarda kalan manda ve atlar, belli aralıklarla götürüldükleri kaplıcada yıkatılarak temizleniyor.

Kaplıcada yıkanan manda ve atlar renkli görüntüler oluşturuyor

Metrelerce derinlikten çıkan sıcak ve şifalı suyun bulunduğu kaplıcada, köyün gençleri hayvanlarını hem yıkıyor hem de onlarla birlikte eğleniyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Manda ve atların kaplıcada yıkanmasıyla oluşan doğal manzara ise fotoğraf tutkunları için vazgeçilmez bir alan oluyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Hava sıcaklığının çoğu zaman eksi 15 ve 20 dereceye kadar düştüğü bölgeye, hayvanların kaplıcada yıkanmasını görüntülemek için Türkiye’nin dört bir tarafından yüzlerce fotoğrafçı geliyor.