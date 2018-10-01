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Kırklareli'de ölen "Garip"in 9 yavrusuna bir hayvansever sahip çıktı

Kırklareli'de 3 gün önce okla öldürülen ve mahallenin "Garip" adını verdiği köpeğin 15 günlük 9 yavrusuna bir hayvansever sahip çıktı.

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Kırklarelide ölen &quot;Garip&quot;in 9 yavrusuna bir hayvansever sahip çıktı

Kırklareli'de okla öldürülen "Garip" adlı köpeğin 9 yavrusuna bir hayvansever sahip çıktı.

İstasyon Mahallesi'nde annelerinin ok atılarak öldürülmesi sonrası Kırklareli Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine götürülen 15 günlük 9 yavru, Kırklareli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği üyesi bir kadın tarafından sahiplenildi.

Köpekleri barınaktan alan kadının, "Garip'in" yavrularını evine götürdüğü öğrenildi.

Dernek Başkanı Yüksel İbrikçi, 9 yavru köpeğin emin ellerde olduğunu söyledi.

Köpeklerin tüm bakımlarının dernek ve hayırsever tarafından yapılacağını belirten İbrikçi, bu olaya sessiz kalmadıklarını anlattı.

Kendi çocukları gibi bakıyor

İbrikçi, tüm Kırklareli halkının "Garip"in okla vurularak öldürülmesi üzerine yasa boğulduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"3 gün önce bir köpeğin okla vurulduğunu duyduğumuzda çok üzüldük. O gün 'yavru köpeklerimiz sokakta kalmasın' diye bakımevine yerleştirdik. Daha sonra yavrularımızı besledik ve bir üyemizin evine aldık."

Yavruların sağlıklı olduğunu anlatan İbrikçi, üyelerinin yavru köpeklere kendi çocukları gibi baktığını belirtti.

İbrikçi, kendilerine destek olmak isteyen yardımseverlerin dernekleri ile irtibata geçebileceklerini vurgulayarak, "Garip'in yavruları emin ellerde, sıcacık yuvalarında besleniyorlar. Hayatta kalmaları için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: hayvansever, garip, barınak, Kırklareli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği, yavru köpekler
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