Yaşlıların refah ve huzuru için çalışmalar sürüyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, yaşlıların hayatın içinde aktif ve sağlıklı tutulmaları amacıyla birçok çalışma yürütülürken, ekonomik ve sosyo-kültürel destekler, barınma ve bakım hizmetleriyle de hayatları kolaylaştırılmaya çalışılıyor.

Türkiye'de yaşlı nüfusu, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek hızla artış gösteriyor.

Türkiye'de hayat şartlarında yaşanan iyileşmeler, bakım ve sağlık hizmetlerinde kaydedilen gelişmelerle birlikte yaşam süresi uzuyor ve yaşlı nüfusun oranı yükseliyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2017 yılı "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarına göre, Türkiye'de yaşlı nüfus oranı (65 yaş ve daha yukarısı) 2017 yılında yüzde 8,5'e ulaştı. Bu oranın 2023'te yüzde 10,2, 2030'da yüzde 12,9, 2040'da yüzde 16,3, 2060'da yüzde 22,6 ve 2080'de yüzde 25,6 olacağı tahmin ediliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, yaşlı vatandaşların hayatın her alanında yer almalarını sağlamak ve sosyal hayata katılımlarının önündeki engelleri kaldırmak için çeşitli faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Sosyal ve ekonomik nedenlerle muhtaç durumda olan yaşlıların aile ortamında bakılması ve korunması, öncelikli hedefler arasında.

Ailesi yanında bakımı sağlanamayan yaşlılara ise, insan onuruna yakışır şekilde bakım ve korunma hizmetleri sunuluyor.

Ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma

Yaşlılar, 2014 yılından itibaren şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları, engelliler ile ağır engellilerin refakatçileriyle birlikte demiryollarına ve denizyollarına ait araçlardan, belediyelerin veya belediyeler tarafından yetki verilen özel ulaşım araçlarından ücretsiz ve indirimli yararlanıyor.

Bakanlık, yaşlanan nüfusun ihtiyaçlarına uygun hizmetlerin planlanması çalışmaları da yapıyor.

Yaşlıların aile ve toplumdan kopmadan, mutlu bireyler olarak hayatlarına devam etmesi amacıyla, evde bakım hizmetleri hayata geçirildi. Bu hizmetten, 500 bin vatandaş faydalanıyor, ihtiyaç sahiplerine de yaşlılık aylığı veriliyor. Geçen yıl sonu itibarıyla ihtiyaç sahibi 618 bin kişi, yaşlılık aylığı ile desteklendi.

Ev sıcaklığında bakım merkezleri

Aile yanında kalmanın mümkün olmadığı durumlarda, ev sıcaklığındaki ortamlarda veya ihtisaslaşmış bakım merkezlerinde yaşlılara hizmet sunuluyor.

Bakanlığa bağlı huzurevi ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri var. Diğer Bakanlıklara bağlı huzurevleri, belediye, dernek, vakıf, azınlıklara ait ve özel huzurevleri de yaşlılar için hizmet veriyor.

Bakanlığa bağlı 144 huzurevinde 14 bin yaşlıya hizmet veriliyor. Bakanlığın denetimi altındaki özel huzurevleri de dahil edildiğinde halihazırda yaklaşık 21 bin yaşlıya hizmet sunuluyor.

Yaşlı Yaşam Evlerinin sayısı artırılacak

Yaşlıların ev ortamında, sosyal çevreden soyutlanmadan, yaşam standartlarını yükselterek, ihtiyaç duydukları bakımı alabilmeleri amacıyla Yaşlı Yaşam Evleri modeli de hayata geçirildi. Bakanlığa bağlı 47 Yaşlı Yaşam Evinde yaşlılara ev sıcaklığında hizmet veriliyor.

Huzurevi yapılmasının mümkün olmadığı iller başta olmak üzere Yaşlı Yaşam Evlerinin sayısında artış amaçlanırken, yaşlıların her türlü engel, ihmal ve istismardan korunarak etkin şekilde sosyal hayata katılmaları için hizmetlerin çoğaltılması planlanıyor.

Yerel dinamikler yaşlı bakım sürecine dahil edildi

Bakanlığın 2016 yılından itibaren yürüttüğü Yaşlı Destek Programı (YADES) ile yerel dinamikler de yaşlı bakım sürecine dahil edildi.

YADES kapsamında ise yaşlılar için evde destek, evde bakım ve gündüzlü bakım hizmetleri geliştiriliyor. Bakım kalite standartlarının belirlenmesi hedefleniyor.

YADES ile Türkiye'de ikamet eden 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi ile psiko¬-sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda veya gündüzlü merkezlerde gerekli bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılması, bu hizmetlerin ülke geneline yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Program kapsamında büyükşehir belediyeleri tarafından hazırlanan ve Bakanlıkça uygun görülen yaşlılara yönelik projelere mali kaynak oluşturuluyor.

YADES ile öncelikle evde yalnız ya da eşi veya bir yakını ile yaşayan, evde bakım ve sosyal destek hizmetlerine ihtiyaç duyan yaşlılara sosyal hizmet veriliyor.

Aktif Yaşlanma Strateji Belgesi hazırlandı

Yaşlıların hayatın içinde tutulması, mutlu ve huzurlu olması, aktif ve sağlıklı yaşlanmalarının sağlanması temel hedefler arasında.

Bu amaçla Bakanlık, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde "Aktif Yaşlanma Strateji Belgesi" hazırladı. 2018-2023 dönemini kapsayan Strateji Belgesi, "iş gücü piyasasına aktif katılım, topluma katılım, bağımsız yaşam, aktif yaşlanma için uygun çevre ve kapasite" eksenlerinde oluşturuldu. Aktif Yaşlanma Strateji Belgesi'nde yer alan faaliyet ve eylemlerin ilgili Bakanlıklar, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde uygulanması öngörülüyor.

Kaynak: AA