Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilen ve tescillenen Kırkağaç kavunu için bu kez Avrupa Birliğine (AB) coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

İlçede her yıl ortalama 10-12 bin dönüm alanda 30 bin tona yakın üretimi yapılan Kırkağaç kavunu 2008 yılında coğrafi işaretle yurt içinde tescillendi.

Kavuna uluslararası koruma getirmek isteyen İlçe Ziraat Odası yetkilileri, AB coğrafi işaret belgesi alabilmek için çalışma başlattı. Bu yolla ürünün Avrupa Birliği ülkelerindeki pazar payını artırmak isteyen yetkililer, Avrupa Komisyonuna gerekli dosyaları gönderdi.

Yetkililer, kavunun yurt dışında da coğrafi tescil almasının ihracatta büyük avantaj sağlayacağını belirtti.

"Türkiye’ye nam yaymış bir kavun"

Kırkağaç kavunun lezzetinden bahseden Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, şöyle konuştu:

“Kırkağaç kavunumuz tadı ile uzun süre dayanmasıyla bütün Türkiye’ye nam yaymış bir kavundur. Bu konuda 2008 yılında belediyemiz tarafından tescillenmiştir. Artık Kırkağaç’ta ekilen kavunumuzun daha iyi kontrol altında olması konusunda ilçe tarım müdürlüğümüz, üniversitemiz, belediyemiz ile ortaklaşa olarak kavunun tarlaya ekildiği günden hasat edildiği güne kadar kontrol altında tutuyoruz ve bugünden sonra da kavunlarımıza patent koyarak bütün Türkiye’ye pazarlayacağız."

Avrupa'ya ihracat yapabilmek için çalışma başlattıklarını söyleyen Gedüz, şunları anlattı:

"Türk Patent Enstitüsü ile görüştük ancak Avrupa Birliği'nden de patent alabilmemiz için normal vatandaşların veya dernek ve odaların müracaat etmesi gerekiyor. Bu konuda Ziraat Odası Başkanlığımız ile görüştük onlar da çalışmalarını devam ettiriyorlar. İnşallah en kısa zamanda Avrupa Birliği'nden de patentimizi aldıktan sonra Kırkağaç kavunumuzu bütün dünyaya tanıtacağız."

Haber: Muhammed Yusuf Güneş