Balonlarla süslü elektrikli aracı ile sokak sokak dolaşıyor, çocuklara kitap sevgisi aşılıyor.

Kırıkkale'de Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, çocukların kitap okuması için sıra dışı bir kampanyaya imza attı. Kampanyayı duyurmak için de bizzat kolları sıvadı.

Belediye Başkanı Türkyılmaz, önce çeşit çeşit kitabı valizine koyuyor, sonra da balonlarla süslediği elektrikli aracıyla sokakları dolaşıyor.

"Önemli olan çocuklarımızı okumaya teşvik etmek" diyen Türkyılmaz, kitap okuyan her çocuğa yine aracından çıkardığı dondurmayı hediye ediyor. Türkyılmaz, özellikle parklarda oynayan çocukları ziyaret ediyor. Çocuklar da onu sabırsızlıkla bekliyor.

İlk günden ilgi gören kampanyanın amacı daha fazla çocuğa kitap sevgisini aşılamak.

Haber: Ahmet Kavaklı