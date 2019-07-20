Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 45 yıl geçti. Ada'ya barış getiren harekatın kahramanları, o günleri hiç unutmadı.

Mersin'deki evinden Akdeniz'in maviliklerine bakan 94 yaşındaki emekli Albay Şükrü Eren'de onlardan biri. 20 Temmuz 1974'te başlayan Barış Harekatı'nda 39'uncu Tümen Topçu Alay Komutanı olarak görev yaptı. Sivillerin zarar görmemesi için büyük hassasiyet gösterdi.

Eren, harekatta en kritik görevleri başarıyla yerine getirdi. Harekat bittiğinde askerlerinin burnu bile kanamamıştı.

Harekatın kahramanlarından olmak onun için gurur verici

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Abdulkadir Kurt ise, Beşparmak Dağları'nda Barış Harekatı'nın simgesi haline gelen tankı kullanıyordu.

"Tank devamlı ateş ederek ilerliyordu. Sabah 08.00'de hareket ettik, akşam güneş batıyordu ve biz ateş etmeye devam ediyorduk."

Kurt, tankın hikayesini şöyle anlatıyor:

"Tank, akşamüzeri orada mayına çarptı. Mayına çarptığı zaman bizi ateş altına aldılar. Biz nerdeyse Rumların içine girmiştik. Her taraftan ateş geliyordu. Tankın mürettebatı olarak 5 kişiydik. O tank yolda ilerlerken her taraf uçurumdu, o zaman yol yoktu. Allah bize kuvvet verdi, güç verdi."

Kurt da harekatın kahramanlarından biri olmanın gururunu yaşıyor.

Haber: Şahin Karamanlı

Kamera: Fatih Mehmet Şenel