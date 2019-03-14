Antalya'da Müze-Zerdalilik arasında çalışan nostalji tramvayında iki yıldır vatman olarak çalışan Oğuz Ay, kullandığı tramvay ile Kale Kapısı durağından hareket ettiği sırada rayların üzerinde su içen kediyi gördü.

Kedinin su içmeyi bitirmesini bekleyen Ay, tramvaydan inerek hayvanı güvenli bir noktaya taşıdı.

Bu anlar, tramvaya binmek için bekleyen bir kişi tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi, tramvayın güvenlik kameralarına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.

"Kedinin su içmesini bekledim"

Meslektaşlarıyla birlikte mama alıp tramvayın son duraklarında yaşayan sokak hayvanlarını beslediklerini söyleyen vatman Oğuz Ay, "Sosyal medyada görüntüyü gören arkadaşlarım, beni arayıp görüntüdeki kişinin ben olup olmadığımı sordu. Onlar sayesinde bu görüntüden haberim oldu. O gün Kale Kapısı durağına yolcuları aldıktan sonra hareket edeceğim sırada, kedinin su içtiğini fark ettim. Kediyi öyle görünce beklemem gerektiğini düşündüm. Su içmek, insanların olduğu gibi doğadaki tüm canlılar için önemli bir ihtiyaç. O yüzden kedinin su içmesini ve bitirmesini bekledim, kedi su içtikten sonra yoluma devam ettim" dedi.

Türel arayıp tebrik etti

Tramvaydaki yolcuların kendisini tebrik ettiğini belirten Ay, "Sosyal medyada hayvanlara yapılan kötü davranışları görüyoruz. Benim yaptığım hareket umarım herkese örnek olur. Ayrıca sosyal medyada görüntüleri izleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, şahsımı arayarak tebrik etti. Kendisine ve sosyal medyada güzel düşüncelerini paylaşan kişilere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Nostalji tramvayının son durağı olan ve depolama alanı olarak kullanılan Zerdalilik durağı ise 'Tomas' adlı kediye ev sahipliği yapıyor. Çalışanlar tarafından bakılan kedi için 'durağın demirbaşı' deniyor.

Kaynak: DHA