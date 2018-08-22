Kayseri Belediyesi'nden lösemili çocuklara 'organik' destek

Kayseri'de lösemiyle mücadele eden çocuklar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine tahsis ettiği doğal ürünler bahçesindeki alanda kendi meyve ve sebzelerini yetiştirme imkanı buluyor.

Haftanın belirli günlerinde aileleriyle birlikte bahçeye geliyorlar

Anadolu Harikalar Diyarı yanındaki doğal ürünler bahçesindeki bir bölüm, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in talimatıyla LÖSEV Kayseri Şubesi'ne tahsis edildi.

Mayıs ayında bahçeye meyve sebze fidelerini diken lösemili çocuklar, olgunlaşan domates, salatalık, biber ve yeşil fasulye gibi ürünleri toplamaya başladı.

Haftanın belirli günleri aileleriyle beraber bahçeye gelen çocuklar, hem emek verdikleri meyve ve sebzeleri toplamanın mutluluğunu yaşıyor hem de organik beslenme imkanı buluyor.

Ayrıca bahçede yetişen ürünler, LÖSEV çatısı altındaki ailelere de ulaştırılıyor.

"Çocuklarımızın rehabilitesi için toprak ve tarım çok güzel bir yöntem"

LÖSEV Kayseri Şubesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Arzu Çokeken, LÖSEV'in Ankara'da Lösemili Çocuklar Köyü bulunduğunu, buradaki çocukların toprakla, tarımla uğraşırken nasıl mutlu olduklarını gözlemleme imkanı bulduklarını söyledi.

Kayseri'deki kanser hastası çocukların da tarımla uğraşmaları için Büyükşehir Belediyesinden talepte bulunduklarını anlatan Çokeken, isteklerinin kabul edildiğini belirtti.

Mayıs ayından itibaren doğal ürünler bahçesindeki alana, lösemi hastası çocuklarla beraber meyve ve sebzeleri ektiklerini söyleyen Çokeken, şunları anlattı:

"Ürünlerimizi yavaş yavaş toplamaya başladık. Çocuklar burada hoş ve keyifli vakit geçiriyor. Çocuklarımızın rehabilite olması için toprak ve tarım çok güzel bir yöntem. Ayrıca erişkin kanser hastalarımız da bizlere katılıyor. Kanser hastalığının sağlıklı beslenmeyle ilişkisi yüzde 30. Bu nedenle çocuklarımızın katkılı olmayan, zirai tarım ilaçlardan arındırılmış doğal ürünlerle beslenmeleri gerekiyor. Bu bahçe bu anlamda da çok anlamlı. Topladığımız ürünleri ailelerimize ulaştırıyoruz. Organik tarım yapıyoruz, organik tohumlar kullanılıyor, zirai tarım ilacı kullanmıyoruz. Organik üretim sertifikası bulunmayan hiç kimse burada tarım yapamıyor. Toprağımız ilaçsız olduğu için bereketli ve kirlenmemiş durumda. Ailelerimiz ve çocuklarımızla, keyifle, rahatlıkla topladığımız ürünleri tüketiyoruz."

"Toprakla uğraşmayı seviyorum"

Lösemi hastası 9 yaşındaki Elif Nur Kuzay da doğal ürünler bahçesinde güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Toprakla uğraşmayı sevdiğini anlatan Elif Nur Kuzay, "Arkadaşlarımla domates, salatalık ve biber topluyoruz. Burayı bize verip destek olduğu için Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Lösemiyi yenen 20 yaşındaki Muharrem Sarı ise Erciyes Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde okuduğunu ve 2006 yılında lösemiye yakalandığını anlattı.

LÖSEV'in de desteğiyle kanseri yendiğini belirten Muharrem Sarı, doğal ürünler bahçesinde lösemiyle mücadele eden diğer çocuklarla hem dinlendiklerini hem üretim yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA