Gökyüzünün motosikleti "Microlight" ile uçuş keyfi

Eskişehir Türk Kuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde, gökyüzünün motosikleti olarak adlandırılan Microlight eğitimi veriliyor.

Eğitimleri Türk Hava Kurumu veriyor

Türk Hava Kurumu tarafından verilen eğitimlerin yanı sıra, isteyenler farklı bir uçuş deneyimi ile gökyüzünde harika dakikalar geçirebilir.

Kolayca açılıp kapanabilen yapısıyla son derece kullanışlı olan Microlight, evde de bulundurulabiliyor.

Çok sayıda olumlu özelliğine karşın Microlight türbülansa karşı bir hayli dayanıksız. Bu sorunu da 20 günlük eğitimin ardından atlatmak mümkün.

"Çok kısa mesafeden kalkış ve iniş yapabiliyor"

Türk Hava Kurumu Çok Hafif Hava Aracı Uçuş Eğitim Okulu Müdürü Murat Bayçora, araç ve eğitimlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Tehlikeli bir durumda komple hava aracını, yolcu ve pilotu emniyetli biçimde yere indirebiliyor. Çok kısa mesafeden kalkış ve iniş yapabiliyor. Aynı zamanda kanatlar kapatıldığı için alıp evinizin garajına bunu koyabilirsiniz."

Kaynak: TRT Haber