Dünyaca ünlü isimleri karpuz üzerine resmediyor

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da aşçı olan Halil Bozkurt, ince dokunuşlarla karpuz üzerine ünlülerin resimlerini yapıyor.

Bir resmi 4 saatte tamamlıyor

Uzun süre Antalya'daki otellerde aşçılık yaptıktan sonra memleketi Hatay'a dönen Halil Bozkurt, boş vakitlerini neşter, ustura ve ince uçlu bıçak yardımıyla karpuz üzerine işleme yaparak değerlendiriyor. Bozkurt, bir resmi yaklaşık 4 saatte tamamlıyor.

Bozkurt, şu ana kadar Mustafa Kemal Atatürk, Barış Manço, Cem Karaca, Michael Jackson, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Angelina Jolie, Lana Del Rey, Charlie Chaplin, Bob Marley, Jason Statham ve Marilyn Monroe gibi dünyaca ünlü yerli ve yabancı isimlerin resimlerini karpuz üzerine aktardı.

''Dünyaca ünlü simaları işlemek oldukça zevkli"

Karpuzu resme dönüştürmekten büyük keyif aldığını söyleyen Aşçı Halil Bozkurt ''Resme merakım çocukluktan bu yana vardı. Boş zamanlarımda resim çiziyorum. Aşçı olduğum için aklıma resimleri karpuza aktarmak geldi'' dedi.

"Başlarda oldukça kötü figürler yapıyordum" diyen aşçı Bozkurt, şunları anlattı:

''Dünyaca ünlü simaları işlemek oldukça zevkli. Şu an karpuzlara dünyaca ünlü sporcu ve sanatçının resimleri birebir aktarıyorum. 4 saat gibi bir zaman diliminde bıçak yardımıyla karpuza şekil veriyorum. Dünyaca ünlü karakterleri yapmak beni mutlu ediyor, onları görmek mümkün değilken, çizdiğim resimlerle hatıra fotoğrafı çektiriyorum. İmkan olsa sanatçılara çizdiğim resimleri hediye etmek isterdim.

İnsanlar yaptığım karpuz üzerine olan ünlü simaları görünce şaşırıyorlar. Bunlarda beni mutlu ediyor. Elimden geldiğince bu sanatı sürdürmeye devam edeceğim. İlerleyen zamanlarda daha farklı eserler yapmaya gayret edeceğim.''

Kaynak: AA