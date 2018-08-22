Anne kedi, yavruları için yanan binanın önünden ayrılmadı

Olay, saat 05.00 sıralarında, Bursa Nilüfer’in Gümüştepe Mahallesi'nde bulunan sosyal yardımlaşma derneğine ait iki katlı binada meydana geldi.

Dernek binasından dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler büyük bölümü ahşap olan binayı sararken, itfaiye ekipleri 5 araçla bölgeye geldi.

Uzun süre kontrol altına alınamayan yangının ormanlık alana sıçramaması için bölgeye helikopter de sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.

Çalışmalar sırasında bölgeden ayrılmadı

Dernek yetkililerinin, binada iki kedi yavrusu olduğunu bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri, uzun süre kedileri bulmak için çaba gösterdi ancak yavrulara ulaşılamadı. Binadan kaçan bir kedinin de çalışmalar sırasında bölgeden ayrılmadığı görüldü. Yangın tamamen söndürüldükten sonra kedi binaya girdi.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangının kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturmaya başlandı.

Kaynak: DHA