Yaşam
AA 13.10.2025 10:55

Kars'ta göçerler kar yağışına yakalandı

Kars'ta yaz boyunca yaylada hayvansal üretim yapan göçerler, dönüş yolunda karla karşılaştı.

Kars'ta göçerler kar yağışına yakalandı
[Fotograf: AA]

İl merkezine bağlı yaylalara ilkbaharda çıkan göçerler, yaz boyunca hayvanlarını zengin bitki örtüsüne sahip meralarda besledi.

Havaların soğumasıyla dönüş yoluna geçen göçerler, yüzlerce sürüyle ilerlerken kar yağışına yakalandı.

Kars'ta göçerler kar yağışına yakalandı

Yüksek rakımdan köylerine dönen göçerler, kar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kars'ta göçerler kar yağışına yakalandı

Kars-Göle kara yolunun 2 bin 300 rakımdaki Boğatepe Geçidi'nden geçen göçerlerden Polat Demirboğa, AA muhabirine, kar nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirterek, "Kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kaldık. Hayvanlarımızı köye indiriyoruz. Kar yağışı gece başladı sabaha kadar sürdü." dedi.

Şakir Uyusun da kışın erken geldiğini ifade ederek, sürülerini kar altında köye ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Kar Yağışı
