Türkiye’de pandemi kısıtlamalarının ardından 'yeni normal' olarak nitelendirilen sürece kademeli şekilde geçilirken, tatil yapmak isteyenler de planlarını bu döneme uygun olarak belirmeye çalışıyor.

Tatilde de sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri hayati öneme sahip olduğu için tatil planları arasında karavan tercih edenlerin sayısı artıyor.

Karavan sayımız yetersiz

Asya Kamp ve Karavan Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Ötügen, özellikle son bir aydan bu yana karavanlara ilginin hızla arttığını söyledi.

Pandemi kısıtlamalarının sona ermesi ile birlikte ilginin daha da artacağını belirten Ötügen'e göre ülkemizdeki karavan sayısı talebi karşılayacak düzeyde değil.

Türkiye'de karavan üretimini genelde küçük işletmelerin yaptığının altını çizen Erdal Ötügen, bu işletmelerin üretim kapasitelerini artırsa dahi mevcut talebi karşılayacak düzeyde olmadığını söylüyor.

Bu nedenle insanların genelde ikinci el araca yöneldiğini fakat yapısı itibarıyla karavanlar fazla yıprandığı için tereddüt edildiğini söyleyen Ötügen, Türkiye’nin bu alanda daha fazla girişimciye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Avrupalı karavancıları ülkemize çekmek büyük döviz akışı sağlar

Türkiye’de karavan yaşamı için en önemli yerlerden biri kamp alanları. Şu an için ülkemizdeki kamp alanlarının hem sayıca hem de imkan olarak yetersiz olduğunu söyleyen Ötügen, kamp alanlarının sayısının artırılmasıyla Yunanistan’a kadar gelen Avrupalı karavancıları Türkiye’ye çekerek önemli bir turizm geliri elde edebileceğimizi vurguladı.

Dünya genelinde 7 milyona yakın karavan olduğunu belirten Erdal Ötügen’e göre bu sayının binde birini bile Türkiye’ye çekmek ülkemize büyük bir döviz akışı sağlayacak.

Karavanları ile Türkiye’ye gelecek turistlerin acenteler aracılığıyla bir haftalığına gelen turistler gibi olmadığını söyleyen Ötügen, “Bunların çoğu belirli bir eğitime sahip belirli bir yaşın üzerinde insanlar. Gelip bir ay burada kalıyorlar. Mazotunu, yemeğini, içmesini buralardan karşılıyor ve genelde yerel işletmelerden temin ediyorlar” dedi.

Karantinada karavana sahip olmak büyük şanstı



Armağan Aykın, karavan tutkunlarından.

Motosiklet kurtarma ve transfer işi yapan Aykın için karavan sevdası çocukluğundan geliyor.

Karavanı ile 2,5 yıldır İstanbul Maltepe’de bulunan karavan parkında kalan Armağan Aykın satın aldığı bir otobüsü karavana çevirdi.

Karavanını her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde restore eden Armağan Aykın’a göre güne kuş, yağmur ya da rüzgar sesi ile istediğiniz yerde başlamak ayrı bir motivasyon sağlıyor.

Pandemi sürecinde karavana sahip olmanın kendileri için bir şans olduğunu anlatan Aykın, bu zor süreci psikolojik olarak sağlıklı bir şekilde atlatmasında karavanının önemli rol aldığını söyledi.

Kendi karavan gruplarıyla bu zorlu süreci yine Maltepe’de bulunan karavan parkında geçirdiklerini söyleyen Armağan Aykın, bu karantina sürecinde çok sayıda insanın kendilerine başvurarak karavan konusunda yardım talep ettiğini belirtti.