Van'da yaşayan Murat Said Yaşar, Van Gölü suyunun özelliklerinden faydalandı.

Bölgede yetişen bitki türleri ve otlardan 8 çeşit sabun yapan Yaşar, Van Gölü suyu ile az miktarda sodyum hidroksit ile zeytinyağı kullanarak 2 çeşit sabun üretti.

[Fotoğraf: DHA]

8 yıl önce Van Gölü suyundan sabun üretimi projesi başlatan Yaşar, şöyle konuştu:

"Ar-Ge çalışmalarıyla beraber yaptık ve bugüne getirdik. Şu anda Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan yaptığımız iki çeşit sabun var. Göldeki suda bin yıl önce de sabun yapılmış. İçinde Van Gölü suyu var, ardıç ağacının katranı var. Kitaplarda da geçiyor. Bin yıl önce ardıç katrarından sabun yapıldığı bilgileri var. Onun için biz de bunu yaptık. Bu sabun Van Gölü suyuyla beraber yapıldığı için özellikle deri hastalıkları, egzama, sedef hastalığı, sivilce gibi her türlü cilt hastalığına son derece iyi gelen bir sabun. Bunu denedik ve şimdi yapmaya başladık. Sağlık Bakanlığı'ndan da izinli."

"Dezenfektan sabunu olarak da kullanılıyor"

Makine kullanmadan tamamen elle yapılan sabunların birinci aşamasının sır olduğunu anlatan Murad Sait Yaşar, "En iyi dezenfektan sabunudur. Çünkü içine katılan sodyum hidroksit, yani malzemesi bu tür virüslerin düşmanıdır. Dezenfektanlar insanların cildini tahriş eder. Ama sabun yıkandıkça eller güzelleşir. Çünkü bunlar bitkisel yağlarla ve zentinyağından yapıldığı için hem cildi hem elleri yumuşacık bırakır. Bu süreçte insanlar bu sabundan faydalandı. Sabunla ilgili projeleri Teknokentte yapmayı düşünüyoruz" dedi.