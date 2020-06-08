Afyonkarahisar'da vatandaşların kentin farklı bölgelerinde yaralı veya bitkin halde bulduğu 5 şahinin, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavileri tamamlandı.

Veteriner hekimler tarafından özenle beslenerek yeniden uçabilir hale getirilen şahinler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın ile AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır tarafından tekrar doğal yaşam alanlarına salındı.

"5 şahin bugün tekrar doğaya geri döndü"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın, gazetecilere yaptığı açıklamada, şahinlerin doğaya büyük katkı sağladığını belirterek, şunları söyledi:

"Kurumumuzun görevleri arasında yaralı yaban hayvanlarının korunması, tedavilerinin yaptırılması ve tekrar doğaya kazandırılması var. 5 şahin bugün tekrar doğaya geri döndü. Bunun yanı sıra bu bölgede çok çeşitli yaban hayvanları var. Ziyaretçilerimiz buraya geldiğinde kızıl geyik, akbaba, şahin, yılkı atı, karaca, tilki gibi hayvanları görebiliyor. Vatandaşlarımızı bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz."