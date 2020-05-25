İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen hafta bir sanat galerisine düzenledikleri operasyonda 31 adet çini parça bulundu. Bunların 21'inin Kaptan Paşa Camii'nin çalınan çinileri olduğu tespit edildi.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, 2015 yılında restorasyona girmeden hemen önce Kaptan Paşa Camii'nden 21 adet duvar çinisinin çalındığını ve bunun üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde çalınan vakıf eserlerinin takibini yapan Kaçakçılık Mücadele Birimine bilgi verildiğini anlattı.

[Fotoğraf: AA ]

Yerlerine monte edilecek

Ersoy, Kaptan Paşa Camii'nin yapılışının 1500'lü yıllara kadar gittiğini, caminin 18. yüzyılda genel kapsamlı bir restorasyondan geçtiğini belirterek," Çiniler de o restorasyon döneminde yerine takılıyor. Caminin orijinal çinileri diyebiliriz. Tekfur Sarayı çinileri, 25 x 25 ebatlarında pano çiniler ve 25 x 12 bordür çinileri olmak üzere 21 adet çini bulundu" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Burhan Ersoy, çinilerin 20 Mayıs'ta teslim alındığını anlatarak, çinilerin yerine takılmasına ilişkin, şöyle konuştu:

"Kaptan Paşa Camii'nin restorasyonunu yapan firma, çalınan çinilerin yerini çiniye uygun şekilde kalem işçiliğiyle tamamlamıştı. Çinilerin yerine takılma sürecini de başlatacağız. Daha önce tamamlanamayacak şekilde zarar görmüş çini parçalarını da teslim aldık. 21 parça haricinde bir de eksik olan parçalar tamamlanacak ve bütün çiniler oraya monte edilecek."