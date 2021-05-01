Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaplumbağa gören kedinin şaşkınlığı
Sakarya'da bir evin bahçesinde gezdirilen Van kedisi, kaplumbağayla karşılaşınca şaşkınlık yaşadı.
Serdivan ilçesi Köprübaşı Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde sahibi tarafından gezdirilen "Maviş" isimli Van kedisi, yeşillikler arasında kaplumbağayı görünce bir süre şaşkın gözlerle baktı.
Kedinin sahibi tarafından cep telefonuyla kaydedilen o anlarda, Maviş'in kaplumbağayı şaşkınlıkla takip etmesi yer alıyor.
[Fotoğraf: AA]
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