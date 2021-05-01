Serdivan ilçesi Köprübaşı Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde sahibi tarafından gezdirilen "Maviş" isimli Van kedisi, yeşillikler arasında kaplumbağayı görünce bir süre şaşkın gözlerle baktı.

Kedinin sahibi tarafından cep telefonuyla kaydedilen o anlarda, Maviş'in kaplumbağayı şaşkınlıkla takip etmesi yer alıyor.

[Fotoğraf: AA]