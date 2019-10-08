İlginç coğrafi şekilleriyle konuklarını hayran bırakan Nevşehir'deki Kapadokya'da, sıcak hava balon turlarına olan ilgi her geçen yıl artıyor.

Bu yıl ocak-eylül döneminde 437 bin 516 turist, sıcak hava balon turuna katılarak bölgeyi gökyüzünden izledi.

[ Ekonomiye ciddi katkı sağlayan balon turlarından yaklaşık 78 milyon euro gelir elde edildi.]

Sıcak hava balonu turlarına, ocakta 11 bin 210, şubatta 27 bin 135, martta 30 bin 972, nisanda 41 bin 171, mayısta 53 bin 365, haziranda 68 bin 256, temmuzda 62 bin 642, ağustosta 64 bin 998 ve eylülde 77 bin 767 turist katıldı.

[Kapadokya bölgesini ziyaret eden turistlerin en gözde aktivitesi sıcak hava balon turları. Fotoğraf: AA]

Balonların bir saat Kapadokya semalarında süzüldüğü turlara katılımın fiyatı, kişi başı 170-200 euro arasında değişiyor.

[Kapadokya, 1985`ten beri UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi`nde yer alıyor. Fotoğraf: AA]

Ekonomiye katkısı yaklaşık 78 milyon euro

Balon turlarından bu yılın 9 aylık döneminde, yaklaşık 78 milyon euro gelir elde edildi.

[Fotoğraf: AA]

Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, turizmde yaşanacak yoğunluğun Kapadokya bölgesine yansımasıyla gelecekte sıcak hava balonculuğunun daha çok tercih edilebileceğini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Açıkgöz, Kapadokya'nın Türkiye turizminin en önemli destinasyonlarından biri olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yeraltı ve yer üstü zenginlikleriyle eşsiz güzelliklere sahip olan Kapadokya'nın en önemli aktivitelerinin başında sıcak hava balon turu geliyor. Balon turuyla yılın ilk 9 ayında, yaklaşık 450 bin misafirimizi ağırladık. Kapadokya'nın reklam yüzü de sıcak hava balonlarımız. Yerli ve yabancı bütün konuklarımızı Kapadokya'ya davet ediyorum."

Kaynak: AA