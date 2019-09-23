30 genç, İzmir'in Seferihisar ilçesinin Tepecik mevkiindeki bir kafeteryanın önünde bir araya geldi. Amaçları ise, 19 yaşındaki kanser hastası Ünsal Çelikoğlu'na destek olmaktı. Gençler, bir süredir tedavi gören arkadaşları Çelikoğlu için saçlarını kestirdi.

Etkinlikte kanser hastası Ünsal Çelikoğlu da babası Hüseyin Çelikoğlu'nun saçlarını kesti.

İş görüşmesi için gerekli sağlık raporu almaya çalışırken kanser tümörünün fark edildiğini ve üçüncü evre kanser teşhisi konduğunu anlatan Ünsal Çelikoğlu, tedavisinin hala Buca Tınaztepe Onkoloji Polikliniği'nde devam ettiğini belirtti.

Ünsal, arkadaşlarına verdikleri destek dolayısıyla teşekkür ederken, etkinliğin benzer durumdaki hastalara da moral olmasını istediğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber, AA