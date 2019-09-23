Ekinoks, gündüz ile gecenin eşit sürede olması anlamına geliyor. 21 Mart ve 23 Eylül olmak üzere yılda iki kez gerçekleşen bu olay, Bursa'nın İznik ilçesinde festivalle kutlanıyor.

Ekinoks Festivali kapsamında Türkiye'nin birçok yerinden İznik'e giden fotoğraf tutkunları, bağ bozumunu görüntüleme imkanı buldu. Festivale katılanlar, gün boyu ellerinden fotoğraf makinesini düşürmedi.

Fotoğrafseverler, güneşin İznik Gölü'nde suya kavuştuğu anı yakalayabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Haber, kamera: Hayri Şen