Yaşam
İznik'te Ekinoks Festivali'ne yoğun ilgi23 Eylül 2019 Pazartesi 12:50 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 13:22
Bursa'nın İznik ilçesinde, geceyle gündüzün eşitliği kutlandı. Yılın 2'nci Ekinoks Festivali'nde fotoğraf tutkunları, gün boyu ilçeyi gezdi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ekinoks, gündüz ile gecenin eşit sürede olması anlamına geliyor. 21 Mart ve 23 Eylül olmak üzere yılda iki kez gerçekleşen bu olay, Bursa'nın İznik ilçesinde festivalle kutlanıyor.
Ekinoks Festivali kapsamında Türkiye'nin birçok yerinden İznik'e giden fotoğraf tutkunları, bağ bozumunu görüntüleme imkanı buldu. Festivale katılanlar, gün boyu ellerinden fotoğraf makinesini düşürmedi.
Fotoğrafseverler, güneşin İznik Gölü'nde suya kavuştuğu anı yakalayabilmek için birbirleriyle yarıştı.
Haber, kamera: Hayri Şen
Etiketler: geceyle gündüzün eşitliği ekinoks festivali