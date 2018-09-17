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Kaçkar Dağları sis bulutlarına karıştı

Kaçkar Dağları'nı kaplayan sis bulutları, eşsiz manzaralara sahne oldu.

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Kaçkar Dağları sis bulutlarına karıştı

Rize Çamlıhemşin sınırları içerisindeki Kaçkar Dağları'nı kaplayan sis bulutu, görenleri hayran bırakıyor.

Kaçkar Dağları içerisinde 2 bin 500-3 bin rakımlı dağların tepelerinde oluşan sis kümesi, başta fotoğraf tutkunları olmak üzere her yaştan insanın ilgisini çekiyor.

Bazı vatandaşlar sisten görüntü almaya çalışırken, kimi de soğuk havaya rağmen alandaki salıncakta sallanıp piknik yapıyor.

Kaçkarlar'da özellikle sosyal medya aracılığıyla bilinirliği artan Huser Yaylası, son dönemde fotoğraf meraklılarının uğrak yeri oluyor.

2 bin 700 rakımlı yayla, yoğun sis bulutunun üzerinde kalan zirvesinde kurulan salıncakla yerli ve yabancı turistlerin yeni durağı oldu.

Gün batımını izlemeye gidenler, sise karşı kurulan salıncakta sallanarak manzaranın tadını çıkarıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: turist, sis bulutu, rize, rakım, Kaçkar dağları
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