Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden soba ve baca yangınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları hususunda uyarı yapıldı.

İtfaiyeden yapılan açıklamada, kış aylarına girmeden vatandaşların, sobalarına ve baca temizliğine, olası baca yangınlarına karşı mutlaka bacalarını temizletmeye ve kontrol ettirmeye özen göstermeleri istendi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soba bacalarının temizliğinin yapılması can ve mal emniyeti bakımından da önem taşıyor. Temizlenmeyen soba bacaları zaman içinde kurum bağlayarak tıkanmalara sebep oluyor. Tahliye edilemeyen karbonmonoksit gazları ölümlere, kurum tutuşması ise yangınlara neden oluyor. Kirli bir baca, yakıtın doğru yanmasını engellerken oluşan parçacıklar da bacalarda ciddi tıkanıklıklara sebebiyet veriyor."