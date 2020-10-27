Van'ın Muradiye ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Otlakbaşı Mahallesi'ndeki 211 öğrencinin bulunduğu ilkokulda görev yapan 11 öğretmen, öğrencilerine daha sağlıklı eğitim ortamı oluşturmak için çalışma başlattı.

Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü mahallede ikili eğitimden dolayı günün ilk ışıklarıyla okula gelen ve akşam karanlık çöktükten sonra çıkan öğrencilerin üşümesine üzülen öğretmenler, derslik sayısını artırarak tekli eğitime geçmeye karar verdi.

Bunun için aralarında para toplayan, belediye ve hayırseverlerden de destek isteyen fedakar öğretmenler, okulun bahçesine yaptıracakları 4 derslikli ek binanın temelini attı.

Boş zamanlarında inşaatta çalışarak ustalara yardım öğretmenler, kısa sürede binayı tamamlayıp öğrencilerin hizmetine sunmayı hedefliyor.

[Fotoğraf: AA]

"Bazı öğrencilerimiz soğuktan ağlıyordu"

Öğretmenlerden Barış Çördükoğlu, öğrenci sayısının fazla, derslik sayısının az olması nedeniyle okulda ikili eğitimin yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Sabah 7'de dersimizin başlamasına rağmen velilerimiz 8.30'a kadar çocuklarını okula göndermiyordu. Kışın sıcaklığın sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü günlerde çocuklarımızın çoğu okula geldiğinde ağlıyordu. Bu durumdan etkilenen öğretmen arkadaşlarımızla projeyi başlattık. Hayırseverler ve belediye de bize destek oldu. Kendi imkanlarımız ve aldığımız desteklerle okulumuzun temelini attık. Binamızın tamamlanmasıyla tekli öğretime geçeceğiz ve öğrencilerin saatinde okula gidip gelmelerini sağlayacağız. Bize destek veren herkese teşekkür ederim."

[Fotoğraf: AA]

"Yeni bir okul yaparak derslik sayımızı artırmak istedik"

Sınıf öğretmeni Perihan Elmasulu, öğrencilerinin sorun yaşamaması için başlattıkları projenin temelini atmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Öğretmen arkadaşlarıyla öğrencilerinin kesintisiz eğitim görmesini amaçladıklarını aktaran Elmasulu, "Öğrencilerimiz geç geliyor ve erken çıkıyordu. Bu da ister istemez onların eğitim kalitesini düşürüyordu. Yeni bir okul yaparak derslik sayımızı artırmak istedik. Muradiye Belediyemize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Desteklerini hiç esirgemediler. İnşallah kısa sürede okulumuzu tamamlayacağız" sözlerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Adı "Öğretmenler Okulu" olacak

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, Otlakbaşı Mahallesi'nde yüksek rakım nedeniyle kışın dondurucu soğukların etkili olduğunu ifade etti.

İkili eğitim nedeniyle öğrencilerin okula gidiş gelişlerde zorlandığını anlatan Zorlu, şunları anlattı:

"Öğretmen arkadaşlarımız öğrencilerin sıkıntısını gidermek, sağlıklı bir eğitim ortamına kavuşturmak için kendi imkanlarını seferber ettiler. Aralarında para toplayıp hayırsever insanları da işin içine katarak 4 derslikli okulun temelini attılar. Bu anlamda öğretmen arkadaşlarımıza katkı sunan hayırsever vatandaşlarımıza ve ekipmanlarıyla bize destek veren belediyemize teşekkür ediyoruz. Kısa süre içinde okulumuzun dört dersliğini bitirip çocuklarımızın normal eğitime geçmelerini sağlayacağız. Çocuklarımız burada sağlıklı bir ortamda eğitime devam edecekler. Öğretmenlerimizin anılarını yaşatmak, fedakarlıklarını canlı tutmak amacıyla okulumuzun ismini 'Öğretmenler Okulu olarak değiştireceğiz."