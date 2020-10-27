Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde yaşayan hayvansever Cavit Reyhan, aldığı emekli maaşı ile sokak kedilerinin bakımını üstlendi. Veterinerden aldığı ilaçlarla tedavi ettiği kedilerle yakından ilgilenen Cavit Reyhan, günün çoğu zamanını sokak kedileri ile geçiriyor.

Kızının üniversitedeyken eve getirdiği sokak kedisiyle birlikte sokak hayvanlarına ilgisinin arttığını belirten hayvansever Cavit Reyhan, emekli olduktan sonra yani 8 senedir mahallesindeki bütün kedilerin bakımını üstlendiğini söylüyor.

Reyhan, kedilere olan düşkünlüğünü şöyle anlatıyor:

“8 senedir mahallemizdeki tüm kedilere bakıyorum. Bu bende bir hastalık oldu. Kedilerin mamasını alıyorum, hasta oldukları zaman onları veterinere götürüyorum. Baktığım yavru kediler de var. Yavrular burada arabalar geçtiği için fazla yaşamıyor, arabaların altında kalıyorlar. Aldığım emekli maaşıyla bütün sokak kedilerine bakmaya çalışıyorum. Mahalle sakinleri de kedileri seviyor ve onlara yemek veriyor. Kediler hastalandığında onlara ben bakıyorum, veterinerden aldığım ilaçları kedilerin gözlerine sürüyorum. Fakat kediler yabani oldukları için onları yakalamakta zorluk çekiyorum’’

Mahalleli memnun

Mahallede oturan Hasan Taştan, kendilerinin de elinden geldiğince Cavit Reyhan’a yardımcı olduklarını belirterek, ‘’Sokak kedilerine bakması bizim için gurur verici. Sokak kedilerine elinden geldiğince bakıyor ve besliyor. Yeri geliyor evinde etleri pişirip kedilere yediriyor. Mahalle sakinleri de bu durumdan memnun’’ şeklinde konuştu.