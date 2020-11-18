Hatice Kobal 40 yaşında. Oğlu Arda ve kızı Beste’yle İstanbul’da mütevazı bir yaşam sürüyor. 2 yıl önce üniversiteyi kazanan Hatice Kobal salgın dönemini evinde çocuklarıyla ders çalışarak geçiriyor. Kobal ailesi evlerinin kapısını TRT Haber’e açtı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Yarım bıraktığı hayallerinin peşine düştü

“Arda 2018 yılında Darüşşafaka’yı kazandığında, oryantasyona gittiğimizde ben de üniversite sınavına başvurmuştum o sırada. Arda’yı yerleştirmişim geri dönüşte otobüste tesadüfen muhasebe bölümüne yerleştiğimi öğrendim.”

Hatice Kobal bu sözlerle anlatıyor yarım bıraktığı eğitim hayatına geri dönüşünü. Amacı çocuklarına iyi örnek olabilmek:

[Fotoğraf: TRT Haber]

“Onlardan tabii ki etkilendim, onlarla birlikte aynı tempoda öğrenci olma azmini kazandım. Hem örnek olmak hem de geleceğim için yatırım yapmak çok güzel bir duygu.”

Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından Darüşşafaka, 1863’ten bu yana annesi ya da babası olmayan çocuklara eğitim olanağı sunuyor. 12 yaşındaki Beste ile 13 yaşındaki Arda da bu okulun öğrencileri… İkisi de annelerinin başarısından duydukları mutluluğu paylaşıyor.

[Fotoğraf:TRT Haber]

Salgın dönemini evde uzaktan eğitim alarak geçiren aile herkese örnek olacak nitelikte… Özellikle de hayallerini yarıda bırakanlara…

Kamera: Serhan Sevin

Kurgu: Ünsal Ayhan Aybek