Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'un nostaljik tramvayı seferlerine ara veriyor
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Taksim Tünel Nostaljik Tramvay, Kadıköy-Moda Tramvay, Taksim-Kabataş Füniküler hattı seferleri, bugün 21.00'de geçici olarak durdurulacak.
Koronavirüsle mücadele kapsamında evde kalan İstanbullularla beraber meydanlar da boş kaldı. Şehrin en kalabalık yerlerinden olan Taksim Meydanı, sessizliğe büründü.
[Fotoğraf: DHA]
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de koronavirüs salgını nedeniyle en sakin zamanlarını geçiriyor.
[Fotoğraf: DHA]
İstiklal Caddesinde hizmet veren tarihi nostaljik tramvayın da yolcusuz seferlerine devam ettiği görüldü. Normal günlerde binmek için vatandaşların sıra beklediği İstiklal Caddesi ve Moda'da hizmet veren nostaljik tramvayın, bugün saat 21.00'de seferlerini durduracağı açıklandı.
Ayrıca, Kabataş - Taksim Füniküler hattında da geçici olarak seferlere ara vereceği öğrenildi.
Etiketler: sefer nostaljik tramvaySon Güncelleme: 5 Nisan 2020 Pazar 11:29
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