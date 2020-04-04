Haber Giriş: Kaynak: AA
Ulus Meydanı güvercinlere kaldı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması nedeniyle, normalde yoğunluğun yaşandığı Ulus Meydanı'nı güvercinler doldurdu.
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüsle mücadele günlerinde aç kalan güvercinlere ise bir vatandaş yem verdi.
[Fotoğraf: AA]
[Fotoğraf: AA]
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: ulus türkiye sokağa çıkma yasağı koronavirüs hayat eve sığar güvercin Evde Kal covid-19 ankaraSon Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 15:16
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