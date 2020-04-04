Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Abdullah dede Mehmetçiğe askerlik anılarını anlattı
Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Abdullah Üngör, maaşını getiren Mehmetçiği askerdeki gibi tekmil vererek karşıladı.
Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde yaşayan Abdullah Üngör’ün maaşı, PTT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından evine götürüldü.
Ekipleri yaklaşık 70 yıl önce Bolu'da askerlik yaparken komutanlarına verdiği tekmille karşılayan Üngör, PTT ve jandarma görevlilerine teşekkür ederek elma ikram etti ve askerlik anılarını anlattı.
Etiketler: mehmetçik askerlik anıları amasya taşova Abdullah dedeSon Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 18:31
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