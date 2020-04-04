Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde yaşayan Abdullah Üngör’ün maaşı, PTT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından evine götürüldü.

Ekipleri yaklaşık 70 yıl önce Bolu'da askerlik yaparken komutanlarına verdiği tekmille karşılayan Üngör, PTT ve jandarma görevlilerine teşekkür ederek elma ikram etti ve askerlik anılarını anlattı.