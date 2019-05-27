Mikro nesneler üzerine çizdiği resimler nedeniyle "İncir çekirdeğini dolduran adam" olarak ün salan ve “Türkiye’nin Microangelo'su” olarak tanımlanan mikro art sanatçısı Hasan Kale, Ankara’da bir alışveriş merkezinde atölye çalışması düzenledi. Başkentliler çalışmaya yoğun ilgi gösterdi.

Kuru yemiş kabukları, pirinç ve makarna taneleri gibi küçük nesneler üzerine çizdiği resimleriyle bilinen Kale, bir alışveriş merkezindeki sergisi kapsamında düzenlenen atölyede becerilerini gözler önüne serdi.

İstanbul silueti hayran bıraktı

Çalışmasının dev ekrandan gösteriminin yapıldığı Kale'nin, küçük makarna tanesi üzerine resmettiği İstanbul silueti büyük beğeni topladı.

Ankaralılara hünerlerini sergileyen Kale'nin sergisinde yer alan pirinç tanesi üzerine çizili Atatürk portresi, mercimeğe çizili gemi görseli ile meyve çekirdeklerine yaptığı birçok resim var.

"Anadolu'yu mikro art eserlerimle tanıtmak istiyorum"

Sanatçı Kale, insanların çöp olarak gördüğü ya da umursamadığı küçük objeleri birer tuvale dönüştürdüğünü ve bu sayede insanlara yeni bir pencere açmaya çalıştığını söyledi.

Eserlerinde, Anadolu'dan pek çok izler görülebileceğine işaret eden Kale, özellikle İstanbul ve Anadolu'nun mistik yapısını eserleriyle tanıtmayı arzuladığını anlattı.

Kale, yakında Hollanda, İngiltere, ABD ve Japonya'da da sergiler düzenleyeceğini, ilerleyen yıllarda dünyadaki ilk ve tek mikro art müzesini Türkiye'de açmayı hedeflediğini aktardı.

Sanatını çeyrek asırdır sürdürdüğünü ve yaklaşık 350 farklı nesneye resim çizdiğini belirten Kale, "Bu yola ilk çıktığımda insanların yüzüne tebessüm koymayı amaçlamıştım. Şimdi ise o tebessümü insanların gözlerine kondurmayı istiyorum" dedi.

Kale'nin sergisi, 2 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA