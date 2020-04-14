Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri, 15 Nisan'da başlayacak av yasağı süresince akarsular havadan ve karadan sürekli denetlenecek.

Göle kıyısı bulunan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleri ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde yaklaşık 15 bin insanın geçim kaynağı inci kefalinin tatlı sulara göçü yarın başlayacak.

15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzerek görsel şölen sunan inci kefalinin korunması amacıyla Valilik, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince sıkı önlemler alınacak.

[Fotoğraf: AA]

Kaçak avcılık önlenecek

Van ve Bitlis'te 3 ay sürecek yasak döneminde, inci kefalinin avlanması, bulundurulması, satışı ve naklinin önlenmesi için göl çevresi ve akarsu yatakları sürekli gözetim altında tutulacak.

Güvenlik güçleri de dronlarla göl çevresini sürekli kontrol edip uygulama noktalarında sıkı tedbirler alarak kaçak avcılığı önlemeye çalışacak.

"Üreme döneminde inci kefalinin korunması gerekiyor"

YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, inci kefalinin hem bölge hem de ülke için önemli bir ekonomik değer olduğunu söyledi.

Yörede 15 bin kişinin geçimini sağladığı inci kefalinden yıllık 12 milyon dolar gelir elde edildiğini belirten Akkuş, "İnci kefali her yıl üremek için sürüler halinde Van Gölü'ne dökülen derelere göç ediyor. Bu dönemde inci kefalinin korunması gerekiyor çünkü üreyemeyen hiçbir canlı neslini devam ettiremez. Eğer inci kefalini koruyabilirsek, gelecek nesillere aktaracağız ve bölgedeki insanlara ekmek parası olmaya devam edecek" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Göç boyunca balıkları izleyeceğiz"

Kaçak avcılığın önlenmesiyle balığın hem sayısının arttığını hem de boyunun uzadığını anlatan Akkuş, şöyle konuştu:

"Göç boyunca balıkları izleyeceğiz. Su sıcaklığı, balıkların toplandığı dere ağızları, göçün ilk olduğu dereleri adım adım takip edeceğiz. Çok sayıda inci kefali dere ağızlarında kutsal göçünü gerçekleştirecek. Jandarma ekipleriyle bir araya gelerek koruma çalışmalarında neler yapabileceğimizi detaylıca konuştuk. Bu sene il merkezinde polis ve zabıta ekiplerimiz görev alacak. Jandarma ekipleri dere boylarında nöbet tutacak. Kaçak avlanmanın en çok olduğu noktalar coğrafi bilgi sistemi üzerinde belirlendi ve buralara giriş çıkışlar kontrol edilecek. Erciş ve Muradiye ilçelerinde dronlar uçurulacak ve kaçak avcılıkla ilgili bilgiler elde edilecek. Kaçak avcılık yapanlar büyük cezalarla karşılaşacak."