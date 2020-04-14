Polislere hayranlık duyan 21 yaşındaki Muhammet Özdemir'in ailesi, Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine durumu anlatarak çocuklarının polislik hayalinin gerçekleştirilmesini istedi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Özdemir'in evine Asayiş Şube Müdürlüğünün motosikletli polis kıyafetleriyle giderek sürpriz yaptı.

Polis kıyafeti giydirilerek polislik hayali gerçekleştirilen Özdemir, ekiplerle devriye de atarak vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Alkışlarla karşılandı

Devriyeden sonra evine bırakılan Özdemir'i, mahalleli ve ailesi pasta ve alkışlarla karşıladı.

COVID-19 nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, camlardan, bir günlüğüne polis olan Muhammet Özdemir ve polis ekiplerini alkışlayarak destekledi.

Polis ağabeyleriyle pastadaki mumları söndüren Özdemir, bir günlüğüne bile olsa polis olmanın keyfini ve mutluluğunu yaşatan ekiplere teşekkür etti.

[Fotoğraf: AA]