Koronavirüs nedeniyle 12 Nisan tarihinde gerçekleşecek düğünleri iptal olan Biruni Üniversite Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Öğretim üyesi Göksu Afacan ve aynı hastanede ameliyathane teknikeri olan Ufuk Öztürk, aylardır hazırlandıkları düğün danslarını hastane koridorunda, önlükleri ile yaptı.

O anların görüntüsünü sosyal medya hesaplarında "Bugün normalde düğün günümüzdü, düğün salonları açılarsa uzun ve kostümlü versiyonunu da yapacağız" notuyla paylaşan çiftin videosu, sosyal medyada bir çok kişi tarafından beğeni topladı ve paylaşıldı.