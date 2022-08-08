İzmir'in Selçuk ilçesinde tarihi 650 yıl öncesine dayanan İsa Bey Camii'nin imamı İbrahim Taşdemir'in, ziyaret gelen yabancı turistlerle kurduğu diyalog dikkati çekiyor.

Artemis Tapınağı ile Saint Jean Kilisesi arasında bulunan cami, turistlerin ilgi odağı.

Taşdemir, turistlere camiyi gezdirirken, farklı dillere çevrilmiş Kuranı Kerim'lerden de hediye ediyor.

"İslam'ı tanımalarına vesile olmak istiyoruz"

Camiye gelen insanları Kuran ile tanıştırmaya çalıştığını söyleyen İsa Bey Camii imamı İbrahim Taşdemir şöyle anlatıyor:

"Onların kendi dillerinde İslamı tanımalarını arzu ediyoruz. Abdest, namazı tanımalarını arzu ediyoruz.

Açıkçası şu an bizim 20 değişik dilde Kuranı Kerim'imiz var. Almanca, İngilizce, Fransızca, Hollandaca, Rusça, Çinci, Japonca, İspanyolca, Portekizce... Bunları biz gayrimüslimlere vermeye, onların kendi dilinde İslam'ı tanımalarına vesile olmak istiyoruz.

Bir de küçük kartlarımız var bizim. Onlardan da Kuranı Kerim arasına koyuyoruz. 'Mail adresimize sorularınızı sorabilirsiniz, yorumlarınızı yazabilirsiniz' diyoruz."

İbrahim Taşdemir'in turistlerle sıcak diyaloğu, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Paylaşım, kısa sürede binlerce etkileşim aldı.