Zonguldak Temenler Mahalle Camii'nde imamlık yapan Sabri Çakmak, çocukluktan kalma bisiklet tutkusunu görev yaptığı mahallelin çocukları için geliştirmeye çalıştı.

İnternetten bisiklet yapım videoları izleyen Çakmak, önce beldedeki hurda ve atık malzemeleri topladı. Ardından cami ve evinin önünde bisikletler yapmaya başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Çakmak'ın tasarladığı iki kişinin sürebildiği dört tekerlekli bisikletler, beldede yoğun ilgi gördü. Bisikletlere binmek isteyen çocuklar, camiye gelmeye başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Çocukların camiye olan ilgisi arttı

Yaz mevsiminde çocuklara Kur-an Kursu eğitimi veren Çakmak, bisikletlere binmelerine de izin verdi. Bu sayede camiye gelen çocuk sayısını artıran Çakmak, başarı oranında da artış gözledi.

[Fotoğraf: DHA]

İmam, iki yılda dört tekerlekli iki pedallı 3, dört tekerlekli ortadan pedallı 1, üç tekerlekli ise 2 bisiklet yaptı. Bisikletlerin bazılarını beldedeki diğer imamlara ve çocuklara hediye etti.

[Fotoğraf: DHA]

Bisikletlerinin beldede bilinir hale geldiğini anlatan Çakmak, şöyle konuştu:

"Öğrenim gören çocuklar teneffüslerde bisiklet kullandı. Tur atarlarken onları durdurur, sure okuturdum. Bu sayede çok güzel başarı sağladılar. En güzel dini bilgileri bu yolla öğretme yoluna gittik. Hala çalışıyorum. Amortisörlü daha gelişmiş bisikletler yapmayı düşünüyorum."

Kaynak: DHA